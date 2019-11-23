Федоров анонсировал появление "паспорта в смартфоне" (видео)
Среди планов Министерства цифровой информации на 2020 год – внедрение паспортов в электронном формате.
О таких планах вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в интервью "Радио Свобода".
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По его словам, через год украинцы смогут передвигаться по стране без паспорта, имея цифровой паспорт в приложении "Дия".
"В приложении мы планируем на первом этапе оцифровывать все документы. Начиная от прав, техпаспорта, и еще такой спойлер дам - паспорта гражданина. Мы хотим изменить образ мышления наших людей. Мы хотим сделать так, что через год все не думали о пластике, а могли спокойно передвигаться по стране, имея просто смартфон", - сказал Федоров.
Также вице-премьер-министр отметил, что в начале следующего года уже запустят паспорт в электронном формате, где будет возможность получить услуги относительно существующего паспорта в смартфоне.
Как сообщалось, правительство поддержало инициативу по внедрению цифровых водительских удостоверений и виртуальных номерных знаков.
Кроме того, Кабмин поддержал проект закона об упрощении процесса присвоения и выдачи номерных знаков.
Напомним, вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров объявил конкурс на бренд-лицо для демоверсии электронных водительских удостоверений, которое выберут 23 ноября.
Ранее Министерство цифровой трансформации Украины и компания VISA подписали меморандум о сотрудничестве в создании консалтинговых зон для малого и среднего бизнеса и в сфере развития государственных услуг онлайн.