"Прогресс" упадет на Землю рано утром 8 мая – Роскосмос
По расчетам Роскосмоса, транспортный грузовой корабль «Прогресс М-27М», упадет 8 мая ориентировочно с 00:45 до 06:36 по московскому и киевскому времени.
Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.
В сообщении сказано, что информацию о времени и предполагаемой зоне падения частей «Прогресса» уточнят 7 мая 17:00.
«Корабль полностью сгорит в плотных слоях атмосферы Земли, и только некоторые небольшие фрагменты элементов конструкции могут достичь поверхности планеты - их характер и размеры аналогичны случаям штатного схода с орбиты ТГК "Прогресс М»», - добавили в Роскосмосе.
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Напомним, ранее сообщалось, что предполагаемая траектория полета аварийного российского космического корабля "Прогресс М-27М" проходит над Киевом и его областью.
"Прогресс М-27М", запущенный во 28 апреля к МКС, не был выведен на расчетную орбиту и не смог пристыковаться к МКС. Далее он начал полет в режиме неконтролируемой "закрутки". Позже появилась информация, что грузовик начал постепенный неконтролируемый сход с орбиты.