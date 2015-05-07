"Прогресс" упадет на Землю рано утром 8 мая – Роскосмос

Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

В сообщении сказано, что информацию о времени и предполагаемой зоне падения частей «Прогресса» уточнят 7 мая 17:00.

«Корабль полностью сгорит в плотных слоях атмосферы Земли, и только некоторые небольшие фрагменты элементов конструкции могут достичь поверхности планеты - их характер и размеры аналогичны случаям штатного схода с орбиты ТГК "Прогресс М»», - добавили в Роскосмосе.

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Напомним, ранее сообщалось, что предполагаемая траектория полета аварийного российского космического корабля "Прогресс М-27М" проходит над Киевом и его областью.

"Прогресс М-27М", запущенный во 28 апреля к МКС, не был выведен на расчетную орбиту и не смог пристыковаться к МКС. Далее он начал полет в режиме неконтролируемой "закрутки". Позже появилась информация, что грузовик начал постепенный неконтролируемый сход с орбиты.