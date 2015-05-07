Российский "Прогресс" во время падения может пролететь над Киевом – источник

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в космической отрасли.

"Трасса полета, если говорить о Европе, проходит над Парижем во Франции, далее — в районе Кельна в Германии и обходит Краков в Польше. Вместе с тем захватывается Киев и Киевская область в Украине", — сказал собеседник агентства, отслеживающий траекторию движения "Прогресса".

Собеседник агентства подчеркнул, что сама по себе трасса полета вовсе не означает, что небольшие обломки корабля обязательно могут упасть в указанных районах.

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"Будет иметь решающее значение точка входа корабля в атмосферу Земли. Только после этого можно будет сказать, над каким именно ареалом можно ожидать падение несгоревших фрагментов", — заключил он.

"Прогресс М-27М", запущенный во 28 апреля к МКС, не был выведен на расчетную орбиту и не смог пристыковаться к МКС. Далее он начал полет в режиме неконтролируемой "закрутки".

Позже появилась информация, что грузовик начал постепенный неконтролируемый сход с орбиты. Эксперты отмечают, что финальным местом падения может стать любая точка на нашей планете.