Apple предупредила владельцев старых iPhone и iPad об отключении интернета

В компании объяснили это особенностью встроенных в гаджеты GPS-модулей, требующих перезагрузки каждые 19 лет.

Компания Apple предупредила владельцев iPhone и iPad, что они не смогут подключиться к интернету, если не обновят программное обеспечение своих смартфонов.

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Как сообщает телеканал CNN, речь идет о гаджетах, произведенных до 2012 года.

Компания объяснила это особенностью встроенных в девайсы GPS-модулей. Они требуют перезагрузки каждые 19 лет. Если их не обновить, то произойдет сбой, после которого могут возникнуть трудности с выходом в интернет. Также сбой затронет работу App Store, iCloud, электронную почту и поиск сайтов.

По информации телеканала, это коснется iPhone 4 и 5, а также iPad mini с поддержкой сотовой связи, iPad и iPad 2. Пользователям этих гаджетов необходимо установить версии ПО 10.3.4 или 9.3.6.