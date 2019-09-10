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Apple представила новые iPad (фото)

20:37, 10 сентября 2019
Наука и IT
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Презентация iPad / REUTERS

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Дисплей новой модели составит 10,2 дюйма. Корпус новых iPad состоит изпереработанного алюминия.

Новый iPadOS будет в 2 раза быстрее предыдущей версии. Он также оснащён smart-коннектором для Apple Pencil и клавиатуры

Цена на новую модель iPad стартует от 329 долларов. 

Цена на новую модель iPad стартует от 329 долларов / REUTERS

Как сообщал УНИАН, насегодняшней грандиозной презентации Apple представит самую долгожданную новинку компании - iPhone 11.

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Теги: #iPad#разработка Apple