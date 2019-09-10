Apple представила новые iPad (фото)

Цена на новую модель iPad стартует от 329 долларов.

Во вторник, 10 сентября, компания Apple представила новые iPad 7-го поколения на операционной системе iPad OS. Читайте такжеПод поверхностью Луны могут быть драгоценные металлы – ученые Дисплей новой модели составит 10,2 дюйма. Корпус новых iPad состоит изпереработанного алюминия. Новый iPadOS будет в 2 раза быстрее предыдущей версии. Он также оснащён smart-коннектором для Apple Pencil и клавиатуры Цена на новую модель iPad стартует от 329 долларов. Как сообщал УНИАН, насегодняшней грандиозной презентации Apple представит самую долгожданную новинку компании - iPhone 11.

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