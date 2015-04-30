За падением российского "Прогресса" теперь можно следить онлайн
16:27, 30 апреля 2015Наука и IT
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В сети запустили онлайн-сервис, чтобы следить за падением российского космического корабля "Прогресс".
"Прогресс" падает на Землю / kosmos-x.net.ru
На сайте n2yo.com теперь есть возможность следить онлайн за падением российского космического грузовика "Прогресс".
"Прогресс М-27М", запущенный во 28 апреля к МКС, не был выведен на расчетную орбиту и не смог пристыковаться к МКС. Далее он начал полет в режиме неконтролируемой "закрутки".
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Позже появилась информация, что грузовик начал постепенный неконтролируемый сход с орбиты. Эксперты отмечают, что финальным местом падения может стать любая точка на нашей планете.
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