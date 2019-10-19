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Microsoft объявила о "конце жизни" Windows 7 Pro с 2020 года

14:37, 19 октября 2019
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Techradar.

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Пользователи в скором времени получат соответствующие уведомления с предупреждением и кнопкой «Узнать больше». Компания будет предлагать им установить новый Windows 10.

В то же время в Microsoft предупреждают, что пользователей, которые останутся на старой платформе, могут атаковать хакеры.

Отмечается, что пользователи Windows 7 Home уже начали видеть уведомления от разработчика.

Как сообщал УНИАН, в техническом университете города Делфт в Нидерландах создали роботизированную подушку Somnox, что имитирует дыхание и помогает быстрее уснуть.

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Теги: #Microsoft#Windows