Microsoft объявила о "конце жизни" Windows 7 Pro с 2020 года

Пользователей, которые останутся на старой платформе, могут атаковать хакеры.

Американская компания «Microsoft» больше не будет выпускать обновления программного обеспечения для «Windows 7 Pro» с 14 января 2020 года.

Об этом сообщает Techradar.

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Пользователи в скором времени получат соответствующие уведомления с предупреждением и кнопкой «Узнать больше». Компания будет предлагать им установить новый Windows 10.

В то же время в Microsoft предупреждают, что пользователей, которые останутся на старой платформе, могут атаковать хакеры.

Отмечается, что пользователи Windows 7 Home уже начали видеть уведомления от разработчика.

Как сообщал УНИАН, в техническом университете города Делфт в Нидерландах создали роботизированную подушку Somnox, что имитирует дыхание и помогает быстрее уснуть.