В Нидерландах разработали подушку-робота, которая помогает уснуть (видео)

Подушку нужно обнять, как мягкую игрушку, тогда она поможет выровнять ритм дыхания.

В техническом университете города Делфт в Нидерландах создали роботизированную подушку Somnox, которая имитирует дыхание и помогает быстрее уснуть.

Об этом пишет Designboom.

Подушку нужно обнять, как мягкую игрушку, тогда она поможет выровнять ритм дыхания. Sommox оснащена датчиками, определяющие, спит ли человек. Затем подушка автоматически адаптируется к частоте дыхания пользователя и постепенно замедляет свою.

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Роботизированная подушка также использует «успокаивающие звуки», чтобы человек легче уснул. Также Sommox можно подсоединить к приложению на Android или iOS и выбирать желаемые звуки.

Отмечается, что роботизированная подушка собрала более 200 тысяч евро на Kickstarter.