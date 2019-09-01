Windows 10 можно будет переустанавливать из облака, без дисков и флешек

Система до сих пор нуждается в локальных установочных файлах для переустановки или восстановления.

В операционной системе Windows 10 от Microsoft появится функция переустановки с загрузкой системы из облака. При этом локальная копия ОС не потребуется.

Читайте такжеMicrosoft 2 октября покажет свои новинки - ожидается анонс планшета с двумя экранами

Об этом сообщаетcя в описании новой «инсайдерской» сборки Windows 10 для публичного тестирования. Ранее Windows 10 использовала наличные установочные файлы для переустановки или восстановления системы. Некоторые производители ноутбуков даже жертвуют частью памяти устройств для хранения копии ОС.

Обновление позволит загружать файлы напрямую по сети, что позволит обойтись без локальной копии, установочных дисков или флеш-накопителей.

Использование функции приведет к удалению установленных приложений, но данные можно будет сохранить.

Ранее сообщалось, что пользователи Windows 10 теперь могут извлекать внешние накопители без предварительного нажатия кнопки "безопасное извлечение".

В обновлении операционной системы под номером 1809 (вышло в октябре 2018 года) появилась функция "быстрое удаление", которая предотвращает повреждение флешек и внешних жестких дисков при внезапном извлечении устройства. Эта функция работает по умолчанию на всех компьютерах, получивших обновление.