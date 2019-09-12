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Не всем по карману: стала известна цена на iPhone 11 в Украине

12:27, 12 сентября 2019
Наука и IT
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Скоро у украинцев появится возможность подержать новые iPhone 11/ СкриншотСкриншот

Специалисты по продажам говорят, что новая цена в Украине стартует от 23 999 гривень.

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Ориентировочные цены на iPhone и Apple Watch:

iPhone 11: 23 999 гривень;

iPhone 11 Pro: от 34 999 гривень;

iPhone Pro 11 Max: от 37 999 гривень;

Apple iPad 10.2 7 поколения: от 10 999 гривень;

Apple Watch Series 5 40 мм: от 13 699 гривень;

Apple Watch Series 5 44 мм: от 14 699 гривень.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября Apple представила долгожданные iPhone 11, Apple Watch Series 5 и другие устройства. Трансляция проходила на официальном канале компании в Youtube. Цена на iPhone 11 стартует от 699 долларов.

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Теги: #iPhone#новинка Apple#компания Apple