Не всем по карману: стала известна цена на iPhone 11 в Украине

Эксперты озвучили ориентировочные цены на новые смартфоны, которые уже этой осенью появятся на полках украинских магазинов.

Скриншот В Украине старт продаж новых устройств от компании Apple запланирован на октябрь 2019 года. Специалисты по продажам говорят, что новая цена в Украине стартует от 23 999 гривень. Читайте такжеApple представила новые iPad (фото) Ориентировочные цены на iPhone и Apple Watch: iPhone 11: 23 999 гривень; iPhone 11 Pro: от 34 999 гривень; iPhone Pro 11 Max: от 37 999 гривень; Apple iPad 10.2 7 поколения: от 10 999 гривень; Apple Watch Series 5 40 мм: от 13 699 гривень; Apple Watch Series 5 44 мм: от 14 699 гривень. Как сообщал УНИАН, 10 сентября Apple представила долгожданные iPhone 11, Apple Watch Series 5 и другие устройства. Трансляция проходила на официальном канале компании в Youtube. Цена на iPhone 11 стартует от 699 долларов.

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