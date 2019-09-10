Звук Dolby Atmos и двойная камера: Apple презентовала iPhone 11 (фото)

Цена на iPhone 11 стартует от 699 долларов.

Apple презентовала iPhone 11. Базовая модель iPhone 11 получила две камеры, которые снимают в широком и ультрашироком формате и 6 цветов: пастельные красный, сиреневый, желтый, зеленый, и традиционные белый и черный.

Экран нового iPhone составит 6,1 дюйма. В iPhone 11 встроен новый процессор A13 Bionic. Apple утверждает, что это самые быстрые процессор и видеосистема среди всех телефонов. Работать iPhone 11 сможет на час дольше по сравнению с iPhone XR.

У новых iPhone имеется ночной режим съемки. Кроме того, впервые во фронтальную камеру добавили режим SlowMotion. Также iPhone оснащен звуковой системой Dolby Atmos.

Цена на iPhone 11 стартует от 699 долларов.

Как сообщал УНИАН, Аpple представила новые iPad. Цена на новую модель iPad стартует от 329 долларов.