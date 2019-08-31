Китай успешно вывел на орбиту два спутника

Всего было выведено два спутника: один из них предназначен для изготовления микрогравитации, а второй для исследования технологии солнечного паруса.

В субботу, 31 августа, Китай успешно вывел на орбиту два научно-исследовательских спутника при помощи твердотопливной ракеты-носителя «Куайчжоу-1А».

Об этом сообщает theБабель со ссылкой на пресс-службу Китайской народной корпорации космической науки и техники.

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Так, запуск состоялся в 7:41 по местному времени (2:41 по киевскому) с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби на северо-западе страны.

Всего было выведено два спутника: один из них предназначен для изготовления микрогравитации, а второй для исследования технологии солнечного паруса.

В Китае впервые в истории вывели в космос спутники при помощи новой ракеты-носителя Цзелун-1. Ее разрабатывала компания-дочка Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники.

Гиперзвуковые ракеты двойного назначения несут глобальную угрозу миру и безопасности. Ракеты этого типа разрабатывают Россия, США, Австралия, Китай и другие, а аналитики говорят о необходимости подписания нового договора, который сможет контролировать разработки и применение ракет в оборонных технологиях.