Instagram решил создать новый мессенджер
11:31, 27 августа 2019Наука и IT
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Вероятно, после релиза нового мессенджера в самом Instagram исчезнет возможность общаться.
Иллюстрация / REUTERS
Американская компания Instagram (входит в Facebook) работает над новым мессенджером под названием Threads.
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Об этом пишет The Verge.
Новое приложение для обмена сообщениями Threads даст пользователям соцсети возможность делиться не только сообщениями, но и своим местоположением.
Также о собеседнике можно будет узнать скорость и время его работы с людьми из списка "близких друзей" в соцсети Instagram.
Сейчас новое приложение тестируется.
Издание пишет, что, вероятно, после релиза мессенджера в самом приложении Instagram возможность общаться исчезнет.
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