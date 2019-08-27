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Instagram решил создать новый мессенджер

11:31, 27 августа 2019
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом пишет The Verge.

Новое приложение для обмена сообщениями Threads даст пользователям соцсети возможность делиться не только сообщениями, но и своим местоположением.

Также о собеседнике можно будет узнать скорость и время его работы с людьми из списка "близких друзей" в соцсети Instagram.

Сейчас новое приложение тестируется.

Издание пишет, что, вероятно, после релиза мессенджера в самом приложении Instagram возможность общаться исчезнет.

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Теги: #мессенджер#мессенджер Instagram