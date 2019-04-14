В работе Facebook, WhatsApp и Instagram снова произошли сбои

Чаще всего пользователи жаловались на неполадки в WhatsApp, на втором месте Instagram, затем идет Facebook.

В работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает неполадки на различных сайтах, а также жалобы пользователей в социальных сетях.

Читайте такжеАкционеры Facebook хотят устранить Цукерберга с должности главы правления компании

По данным Downdetector, жалобы начали поступать около обеда. Чаще всего пользователи жаловались на неполадки в WhatsApp, на втором месте Instagram, затем идет Facebook, пишут “Ведомости”.

Пользователи сообщали, что им не удалось подключиться к сервисам, войти в аккаунт или воспользоваться веб-версией этих приложений. Наибольшее число жалоб поступило из Центральной Европы, Испании, ОАЭ, Великобритании, Сингапура и США.

Ранее газета The New York Times сообщила, что основатель Facebook Марк Цукерберг планирует связать между собой WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger, чтобы пользователи могли обмениваться сообщениями, не переключаясь между приложениями.

WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger продолжат работать как отдельные приложения, но у их пользователей появится возможность общаться между собой, уточняли собеседники издания. Например, пользователь Facebook сможет отправить сообщение тому, у кого есть только учетная запись в WhatsApp.