Выдергивание волос оказалось эффективным средством от облысения

Эксперимент описан в журнале Cell, пишет Лента.ру

Американские ученые выяснили, что пострадавшие волосяные луковицы посылают сигнал бедствия, выделяя специальные белки, которые стимулируют появление в области ранки иммунных клеток. Последние же и сообщают соседним фолликулам о том, что пришло время активизировать рост волос.

На силу аварийных сигналов больше всего влияет конфигурация выдергиваемых волосков, выяснили ученые. Они вырывали 200 фолликул, один за другим, со спин лабораторных мышей — в различных вариантах расположения. При низкой концентрации ранок восстановления волос не происходило. Однако при выдергивании фолликул с круглых участков (3-5 миллиметров в диаметре) вырастало от 450 до 1300 волосков, и процесс выходил за рамки изначально заданной зоны.

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По мнению авторов исследования, волосяные луковицы не просто реагируют на выдергивание, но и коммуницируют между собой. Биологи называют это явление бактериальным чувством кворума: микроорганизмы принимают коллективное решение о требуемой интенсивности иммунного ответа. При выдергивании луковиц с большой территории сигналы слишком слабы для массового решения.

Полученные результаты еще осталось проверить на людях. Ученые опасаются, что у страдающих от облысения волосяные луковицы уже слишком редки, чтобы добиться интенсивной регенеративной реакции.