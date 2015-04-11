Выдергивание волос оказалось эффективным средством от облысения
Эксперименты на мышах показали, что выдергивание волос стимулирует рост волосяного покрова. Пострадавшие фолликулы посылают аварийные сигналы своим соседям, стимулируя мощный иммунный ответ.
Эксперимент описан в журнале Cell, пишет Лента.ру
Американские ученые выяснили, что пострадавшие волосяные луковицы посылают сигнал бедствия, выделяя специальные белки, которые стимулируют появление в области ранки иммунных клеток. Последние же и сообщают соседним фолликулам о том, что пришло время активизировать рост волос.
На силу аварийных сигналов больше всего влияет конфигурация выдергиваемых волосков, выяснили ученые. Они вырывали 200 фолликул, один за другим, со спин лабораторных мышей — в различных вариантах расположения. При низкой концентрации ранок восстановления волос не происходило. Однако при выдергивании фолликул с круглых участков (3-5 миллиметров в диаметре) вырастало от 450 до 1300 волосков, и процесс выходил за рамки изначально заданной зоны.
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По мнению авторов исследования, волосяные луковицы не просто реагируют на выдергивание, но и коммуницируют между собой. Биологи называют это явление бактериальным чувством кворума: микроорганизмы принимают коллективное решение о требуемой интенсивности иммунного ответа. При выдергивании луковиц с большой территории сигналы слишком слабы для массового решения.
Полученные результаты еще осталось проверить на людях. Ученые опасаются, что у страдающих от облысения волосяные луковицы уже слишком редки, чтобы добиться интенсивной регенеративной реакции.