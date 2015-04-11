Заразная форма рака крови выкосила морских моллюсков в Америке - ученые

Клетки рака крови путешествуют от одной колонии к другой через воды океана, говорится в статье, опубликованной в журнале Cell, сообщает РИА Новости.

"Собранные нами сведения указывают, что клетки опухолей являются заразными сами по себе. Других вариантов не может быть, так как генотипы всех раковых клеток из разных моллюсков не совпадают с их ДНК и являются по сути одинаковыми. Мы были шокированы тем, что опухоли являются потомками "сбежавших" клонов раковых клеток, распространяющихся на огромные географические расстояния", — заявил Стивен Гофф из университета Колумбии в Нью-Йорке (США).

Гофф и его коллеги совершили это удивительное открытие, расследуя причины неожиданной эпидемии лейкемии среди моллюсков, которая выкосила или заметно сократила популяции брюхоногих на большой части восточного побережья Северной Америки, начиная с канадского острова Принца Эдуарда на севере и заканчивая штатами Нью-Йорк и Мен на юге.

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Оказалось, что все раковые клетки были идентичными с генетической точки зрения и не похожими по структуре ДНК на здоровые клетки моллюсков, что означает, что они происходят из одного и того же источника. Такое возможно только в том случае, если лейкемия была занесена в ткани брюхоногих извне, в форме заразных раковых клеток, которые обрели способность самостоятельно жить в морской воде и передвигаться на сотни километров.

Пока ученые не знают, откуда взялись эти заразные лейкозные клетки, зачем им нужно 150 копий одного и того же участка, как они заражают здоровых моллюсков и способен ли этот рак проникать в другие виды морской фауны. Гофф и его коллеги планируют найти ответ на эти вопросы в ближайшее время.

Что интересно, примеры подобных заразных форм рака в природе крайне редки. Существует всего два вида животных, которые страдают от аналогичных проблем, как и американские моллюски — тасманийские дьяволы, которые заражают друг друга раком в ходе стычек и укусов, а также собаки, передающие венерическую саркому половым путем. Как полагает Гофф, открытие его группы свидетельствует о том, что заразный рак не является таким уж редким феноменом.