Русский программист стал первым кандидатом на пересадку своей головы

О своих планах Спиридонов рассказал британскому изданию Daily Mail, пишет Lenta.ru.

О подготовке операции по пересадке головы к 2017 году итальянский нейрохирург Серджио Канаверо (Sergio Canavero) заявил в конце февраля 2015 года, однако этот план вызвал критическую реакцию со стороны ученых и врачей.

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Метод Канаверо опирается на уже существующие достижения науки. Пересадку головы на тело другой обезьяны провели уже в 1970-х годах: обезьяна прожила с новой головой девять дней, однако ее иммунная система отвергла чужеродные органы.

Спиридонов и Канаверо переписываются по Skype, причем итальянский врач заявил, что приоритет в выборе пациентов для операции будет принадлежать страдающим от спинальной мышечной атрофии (СМА).

СМА является генетически обусловленным заболеванием — из-за него с раннего возраста у человека останавливается рост мышц. 50 процентов детей с СМА не доживают до одного года, однако Спиридонов дожил до тридцати и смог закончить университет. Тем не менее со своим нынешним телом шансы достичь старости почти равняются нулю.

Спиридонов связался с профессором еще два года назад, прочитав о его исследованиях в интернете. Все это время они обсуждали риски и перспективы операции по электронной почте. Семья Спиридонова полностью поддерживает его решение, хотя и осознает большой шанс гибели программиста после операции.

Донорами тела, по словам Спиридонова, могут быть получившие неизлечимые травмы головного мозга или преступники, приговоренные к смертной казни.

Конкретную дату операции еще предстоит определить — пока Канаверо не нашел финансирование и не смог набрать штат из 150 докторов и медсестер, необходимых для проведения трансплантации. Следующим шагом для Канаверо будет выступление на нейрохирургическом конгрессе, который пройдет в Аннаполисе (США) летом 2015 года — туда же врач позвал и Спиридонова.