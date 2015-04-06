В этом году планшеты впервые превзойдут ноутбуки по объему продаж - эксперты

Об этом сообщается в прогнозе, размещенном на сайте ABI Research.

По мнению аналитика компании Стефани Ван Вактор (Stephanie Van Vactor), на скорую смену лидера рынка повлияли социальная ориентированность планшетов и простота их использования.

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Оба фактора отвечают требованиям современных пользователей как нельзя лучше — в то время как ноутбуки предлагают своим владельцам комбинацию из портативности и продуктивности, планшеты нацелены скорее на портативность в сочетании с простотой связи и значительно упрощенным доступом к информации, сообщает Lenta.ru.

Стефани Ван Вактор отмечает незначительное замедление темпов роста продаж планшетов в настоящее время. Однако, по ее мнению, это не повлияет на грядущую смену лидера. В числе причин подобной динамики названы также долгий жизненный цикл ноутбуков — владельцы меняют их реже, чем более простые мобильные устройства.

Снижение темпа роста продаж планшетов ранее зафиксировала Apple. В 2014 году компания реализовала на 8 процентов меньше iPad, чем в 2013-м.Microsoft и Intel, напротив, отчитались о значительном увеличении спроса на планшетные компьютеры и их комплектующие.