Рынок планшетов: проблемы и перспективы

Продажи Android и Windows - планшетов, как ожидается, будут продолжать расти в следующие 4 года, но совокупность продаж iPad уменьшится, и доля рынка сократится.

И проблема с планшетами не в падении популярности, поскольку объемы поставок продолжают расти, но потребители не делают новых покупок через цены и длительный жизненный цикл продукта, особенно в сегменте 2-в-1 (гибриды, трансформеры), достаточно производительный и по функционалу максимально близок к традиционным ПК.

Одним из препятствий для сегмента 2-в-1 - некоторая сдержанность потребителей по отношению к новой версии ОС Windows 8, которая стоит в основном на девайсах от Microsoft. Android-планшеты возглавляют этот сегмент рынка и задают свои правила и, судя по предложениям, купить планшет на price.ua на платформе Android гораздо проще из-за вариативности вендоров и размеров диагоналей. Но только на этом одном факте тренд не удержать - рынок насыщен и требует новых решений и особых выгод для потребителей.

Существенный рост продаж планшетов наблюдался в прошлом году, но в этом прогнозируют увеличение лишь на 7%, а к 2018 году он замедлится и, как считают аналитики, прирост составит за год около 4%. Безусловно, такие прогнозы на нынешнем этапе очень неточные - вспомним, как в прошлом году предсказывали чуть ли не смерть ультрабукам за счет популярности планшетов. Все еще остаются «неизвестными» в этом уравнении успеха планшетов, такие как: насколько приживется Windows 10, что делать со своей линейкой продукции Apple, а также какие инновации придумает Google Android или Chrome os.

Традиционные компьютеры все еще востребованы, и для тех, кому нужны более серьезные вычислительные возможности, планшеты не подходят для многих сфер деятельности. Тем не менее, именно в бизнес-сегменте планшеты еще смогут получить «второе дыхание», поскольку у планшетов жизненный цикл длиннее и их не меняют, как смартфоны, с частотой примерно раз в три года.

Исходя из общих тенденций развития данного сегмента рынка, следует ожидать падения цен на 7-дюймовые планшеты, и наращивание вендорами предложений новых моделей с диагональю 7,85-8 дюймов, которые, как и ранее, будут более компактными, однако довольно крупнее 6-дюймовых фаблетів, которые уже существенно потеснили бюджетный класс 7-дюймовых. FHD станет абсолютным стандартом даже на моделях начального уровня, и все больше станет появляться 10-дюймовых моделей с чехлом-клавиатурой, док-станцией. Хочется верить, что производители будут выдавать уже оптимизированы под свои устройства новые прошивки Android и все приложения будут работать корректно, тем самым расширяя потенциал планшета, который все еще рассматривается как гаджет под медиа и для развлекательных целей.