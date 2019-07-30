IT-сервис GitHub начал блокировать аккаунты разработчиков из оккупированного Крыма

GitHub «принимает меры» в отношении разработчиков, расположенных в Крыму, Кубе, Иране, Северной Корее и Сирии.

Крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов GitHub начал ограничивать учетные записи разработчиков в странах, которые находятся под торговыми санкциями США.

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Как сообщает ITC.ua, как минимум один разработчик из аннексированного Россией Крыма потерял доступ к своим частным репозиториям на GitHub.

На странице поддержки сервиса отмечается, что GitHub принимает меры в отношении разработчиков, расположенных в Крыму, Кубе, Иране, Северной Корее и Сирии.

Гендиректор GitHub Нат Фридман признал, что компании «к сожалению, пришлось ввести новые ограничения на частные репозитории и платные учётные записи в Иране, Сирии и Крыму». По его словам, публичные репозитории по-прежнему доступны во всём мире, и репозитории с открытым исходным кодом не были затронуты.

Фридман добавил, что пользователи могут сделать свои частные репозитории публичными, чтобы получить доступ к ним и клонировать их.

Как уточняют на странице поддержки GitHub, наличие ограниченного доступа к учётной записи означает, что доступ к частным репозиториям и платным сервисам приостановлен, и разработчики в затронутых регионах получат только «ограниченный доступ к сервисам общедоступных репозиториев GitHub… только для личных сообщений, а не для коммерческих целей».

На странице поддержки также говорится, что блокировка выполняется на основе IP-адресов и истории платежей. Это означает, что разработчики могут попасть под ограничение на время посещения одного из затронутых регионов. При этом разработчикам не разрешается использовать VPN для обхода запрета. Также отмечается, что «национальность и этническая принадлежность» не используются для пометки учётных записей. Разработчик может обжаловать такое решение, если считают, что их аккаунт не должен быть ограничен.

Ранее в Конгрессе США призвали президента Трампа ввести новые санкции против России из-за отравления Скрипалей.