Цукерберг выступил против разделения и госконтроля над Facebook

Марк Цукерберг отметил, что в 2019 году бюджет Facebook на безопасность превысил весь доход компании, полученный после выхода на биржу в 2012 году.

Предложение разделить Facebook, WhatsApp и Instagram на отдельные компании не решит проблем, стоящих перед самой популярной в мире соцсетью.

Об этом, заявил глава Facebook Марк Цукерберг, сообщает Громадське со ссылкой на TechCrunch. По его мнению, подобные шаги не повысят безопасность соцсетей.

"Прочитав (колонку сооснователя Facebook Криса Хьюза - ред.), я подумал, что его предложение не поможет решить проблемы. Я думаю, те, кто заботится о демократии и выборах, рады иметь компанию, которая, как мы, может вкладывать миллиарды долларов в год в создание самых современных инструментов для борьбы с вмешательством в выборы", - сказал Цукерберг.

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Он также заявил, что в 2019 году бюджет Facebook на безопасность превысил весь доход компании, полученный после выхода на биржу в 2012 году. "Мы можем себе это позволить, потому что мы построили успешный бизнес", - подчеркнул Цукерберг.

Вице-президент Facebook по международным делам и связям с общественностью Ник Клегг написал колонку для The New York Times, в которой также выразил мнение, что нынешнее распределение Facebook нецелесообразно. "За успех нельзя наказывать. Facebook не надо дробить - над ним надо установить контроль", - заявил Клегг.

Напомним, 9 мая соучредитель Facebook Крис Хьюз в своей колонке для The New York Times призвал правительство США ограничить влияние Facebook и власть Марка Цукерберга. Он предложил разделить Facebook, Instagram и WhatsApp на независимые компании, а также создать в США правительственный орган по контролю за технологическим рынком.

Как сообщал УНИАН, компания Facebook представила новый дизайн. Это самое большое изменение во внешнем виде соцсети за последние 15 лет существования. Теперь в социальной сети Facebook новостная лента теперь будет смещена, а основное внимание будет уделено группам и личному общению пользователей.