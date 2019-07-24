Француз собрался перебраться через Ла-Манш с помощью реактивного ранца и летающей доски (видео, фоторепортаж)

Изобретатель Flyboard Air Фрэнки Запата планирует пересечь Ла-Манш на летающей доске в честь 110-летия первого полета между Великобританией и Францией.

Французский изобретатель Фрэнки Запата заявил о планах пересечь пролив Ла-Манш.

Он хочет сделать это с помощью реактивной платформы Flyboard Air, которую изобрел сам. Об этом пишет ЭйБиСиНьюз.

Изобретатель Flyboard Air Фрэнки Запата сообщил, что планирует пересечь Ла-Манш на летающей доске в честь 110-летия первого полета между Великобританией и Францией. Запата отметил, что полет займет около 20 минут на скорости 140 км/час.

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Этот полет будет непростой задачей для французского изобретателя, который ранее говорил: для того, чтобы встать на реактивный Flyboard Air, требуется от 50 до 100 часов практики. В интервью газете The Parisien он сказал, что его последний демонстрационный полет использовал всего "3% возможностей устройства, а для этого полета понадобится 99,9%". Он считает, что его шансы на успех — 30%.

По данным The Guardian, на устройстве установлено пять турбодвигателей мощностью около 250 лошадиных сил. Машина состоит из трех частей: платы, ручного пульта дистанционного управления и топливного бака. Flyboard Air может летать только около десяти минут за раз, поэтому Запате придется остановиться, чтобы заправиться на полпути.

При этом французские морские ведомства разрешили использовать ему только две заправочные станции, а не три, как планировал изобретатель. Запата либо приземлится на судно для дозаправки, либо попытается дозаправиться, когда он будет парить над ним.