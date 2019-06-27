В НАТО одобрили новую программную политику в сфере космоса

Генсек Альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что космическое пространство имеет важное значение для оборонной политики НАТО.

В Организации Североатлантического договора (НАТО) одобрили новую программную политику в сфере космоса.

Как сообщается на сайте Альянса, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил на пресс-конференции в Брюсселе после двухдневной встречи министров обороны стран-членов НАТО.

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"Мы сделали еще один важный шаг в направлении адаптации НАТО благодаря одобрению новой всеобъемлющей программной политики в сфере космоса. Космическое пространство имеет важное значение для обороны и сдерживания", - заявил Столтенберг.

В частности, он подчеркнул, что речь идет о возможности лучшего ориентирования и отслеживания сил, использовании спутниковых средств связи и обнаружения мест запуска ракет.

"Наша новая политика направит наш подход к (освоению) космического пространства с учетом возможностей и вызовов. Речь не идет о милитаризации космоса, но НАТО может играть важную роль как форум для обмена информацией, укрепления оперативной совместимости, а также обеспечения того, чтобы наши миссии и операции имели необходимую поддержку, в которой они нуждаются", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в Российской Федерации тем временем вынашивают планы рождения в космосе первого россиянина.