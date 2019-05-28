Взрыв сверхновой звезды мог заставить предков людей ходить на двух ногах

Мощное космическое излучение могло повлечь увеличение количества молний и пожаров на Земле.

Древняя сверхновая звезда могла сыграть роль в том, что предки людей начали ходить на двух ногах. По мнению ученых, сокрушительный взрыв звезд на этапе смерти осыпал Землю космическим излучением примерно 2,6-8 миллионов лет назад. И когда эта космическая радиация достигла низших слоев атмосферы нашей планеты, это привело к ионизации, благодаря которой количество молний, способных достичь поверхности Земли, резко увеличилось.

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Об этом пишет Newsweek, добавляя, что это могло повлечь многочисленные лесные пожары по всей планете. По мнению ученых, это, в свою очередь, стало одним из факторов в переходе предков людей к передвижению на двух ногах. Собственно, эта способность позволила им лучше адаптироваться к жизни в саваннах после бегства из лесов с пожарами на северо-востоке Африки.

«Считается, что существовала определенная склонность человекообразных ходить на двух ногах еще до тех событий. Но они были все же по большей части приспособлены к тому, чтобы лазить по деревьям», - говорит ученый из Университета Канзаса Адриан Мелотт.

«После этого перехода в саванны им пришлось чаще ходить от одного дерева к другому через заросли травы. Поэтому им было выгоднее ходить прямо. Так они могли видеть над верхушкой травы, не приближаются ли хищники. Считается, что переход в саванну сделал большой вклад в развитие привычки ходить прямо у предков людей», - пояснил он.

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Его команда исследователей обнаружила слой железа-60 на морском дне по всей планете. Это, по мнению ученых, указывает на то, что сверхновая звезда взорвалась в 163 световых годах от Земли в период между Плиоценом и поздним Ледником периодом.

«Мы рассчитали ионизацию атмосферы из-за космического излучения от сверхновой звезды на основе залежей железа-60. Похоже, это был ближайший взрыв в целом ряде случаев», - сказал Мелотт.

«Мы утверждаем, что это повысило ионизации в нижних слоях атмосферы в 50 раз. Обычно этого не происходит. Потому что космическое излучение не проникает так глубоко в атмосферу. Однако, лучи от сверхновой смогли достичь поверхности планеты. Поэтому большое количество электронов было выбито из атмосферы», - пояснил ученый.

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По мнению исследователей, это привело к тому, что случаи, когда молнии достигали земли и поджигали леса, существенно участились на планете. На это указывают залежи угля по всему миру, которые возникли примерно в то же время, когда произошел обнаруженный взрыв сверхновой звезды.

«Несколько миллионов лет назад в разных климатических зонах вдруг появились залежи угля и сажи. И никто до этого времени не мог объяснить, почему это произошло. Вот вам и объяснение», - сказал Мелотт.