Вода на Земле может происходить с другой планеты

Ученые считают, что тело величиной с Марс врезалось в нашу планету, передав ей свою воду и вызвав появление Луны.

Вода на Земле появилась в результате столкновения с другой планетой размером с Марс. Это же событие, которое произошло примерно 4,5 миллиарда лет назад, стало причиной появления на земной орбите Луны. Согласно идее, которую ученые называют «гипотезой о большом влиянии», естественный спутник нашей планеты образовался из обломков после того, как планета под названием Тейя врезалась в Землю.

Как сообщает Newsweek, новое исследование ученых из Мюнстерского университета в Германии указывает на новые подробности тех событий. Тейя могла появиться из наружной части Солнечной системы. И вполне вероятно, что именно она ответственна за появление крупных запасов воды на Земле.

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Происхождение воды на нашей и других твердотельных планетах типа Марса давно стало темой для споров между учеными. Этому способствовал тот факт, что наша планета сформировалась во внутренней части Солнечной системы, где не хватает таких веществ.

«Формирование Луны и появление воды на Земле – два фундаментальных вопроса в космической химии, которые остаются открытыми», - сказал автор исследования Геррит Будде.

«Выяснение этих процессов критически важно для понимания ранней эволюции Солнечной систем, формирования планет и развития жизни», - добавил он.

Предыдущие исследования показали, что вначале Солнечная система была разделена пополам. И такая ситуация сохранялась на протяжении нескольких миллионов лет. Юпитер играл роль барьера, который не допускал обмен материалами между внутренней и внешней частями.

Внешняя часть Солнечной системы была заполнена метеоритами, которые содержали богатые на воду углеродные соединения. Тем временем, внутренняя часть состояла в основном из абсолютно противоположных по химическому составу метеоритов, на которых воды не было. Одно из наиболее популярных объяснений появления воды на Земле говорит, что богатые на воду и углерод тела доставили каким-то образом эти материалы на нашу планету. Однако, ученые не уверены относительно того, когда такая миграция из внешней Солнечной системы состоялась. И о каких объемах может идти речь.

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Чтобы найти ответ на эти вопросы, немецкие ученые провели анализ данных об образцах серебристо-белого металла под названием молибден, полученного из метеоритов и земных источников. Изотопы позволили им четко отделить материалы, содержащие углерод, от тех, в которых его нет. Таким образом, фактически был определен «генетический отпечаток», по которому можно было различить материалы из наружной и внутренней частей Солнечной системы.

«Сравнивая состав изотопов молибдена с Земли и метеоритов, мы впервые смогли определить количество материалов, которые добавились к Земле из внешней Солнечной системы, и время, когда это произошло. А также определить происхождение фактора, который привел к появлению Луны и земной воды», - сказал Будда.

«Короче говоря, воду на Землю доставил богатый на воду углеродный материал, который пришел из холодной внешней части Солнечной системы. Вероятно, он происходил из-за пределов орбиты Юпитера», - добавил ученый.

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«Это произошло относительно давно, в конце истории основного роста Земли. Этот материал был доставлен, скорее всего, большим фактором – планетой Тейя – который также привел к формированию Луны. Это означает, что фактор сам происходил из внешней части Солнечной системы. А до этого времени было принято считать, что Тейя происходила из внутренней части и сформировалась вблизи Земли», - пояснил Будде.

По мнению ученых, появление воды на Земле и формирование ее естественного спутника, который стабилизировал ось нашей планеты, были особенно важными факторами для зарождения жизни.