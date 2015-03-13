Сегодня Землю накроет волна от мощной вспышки на Солнце, вошедшей в разряд сильнейших (видео)

Как правило, подобные явления вызывают ухудшение самочувствия у зависимых от погоды людей, необычайно яркое полярное сияние и помехи в системах связи. Об этом сообщает Новое Время.

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Вспышку на поверхности Солнца класса Х2.2 (сильнейшие) отметили вечером 11 марта. Ее вызвала группа пятен AR2297, которые расположены неподалеку от центра солнечного диска. Фотографии вспышек, сделанные в УФ-диапазоне, опубликованы на сайте NASA.