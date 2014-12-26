NASA удалось заснять мощную вспышку на Солнце

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на The Telegraph. Космическому агентству также удалось получить детализированный фотоснимок этого явления, который передает процесс в движении.

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Как сообщает сайт лаборатории NASA, фото было сделано с помощью ядерного спектроскопического телескопа Array (NuStar). NuStar был разработан для изучения далеких черных дыр, но ученые обратили внимание и на Солнце.

Решение использовать NuStar для изучения Солнца было принято 7 лет назад, а сам запуск оборудования произошел в 2012 году.