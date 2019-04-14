Трамп пообещал обеспечить американцев 5G

По его словам, «это будет совсем другая жизнь».

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается обеспечить жителей страны беспроводной связью пятого поколения (5G). По его словам, «это будет совсем другая жизнь», передает The Hill. Читайте такжеСоратники Трампа пытались отправить нелегалов в округа демократов - WP «Не важно, где вы будете находиться, вы сможете моментально подключиться к 5G», — заявил он. Ранее Дональд Трамп объявил американские танки лучшими в мире.

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