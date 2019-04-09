Китай собирается запретить «майнить» Bitcoin

В Пекине считают, что электронная валюта делает свой вклад в загрязнение окружающей среды.

Комиссия национального развития и реформы Китая опубликовал документ со списком видов промышленной деятельности, которые могут быть закрыты и запрещены. Среди них также указано «деятельность по добыче виртуальной валюты включительно с производственным процессом Bitcoin». В ведомстве отметили, что такая активность потребляет много энергии. А значит отрасль вносит значительный вклад в загрязнение окружающей среды.

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Как пишет BBC, «майнинг» Bitcoin включает интенсивное выполнение заданий компьютерным процессором для решения сложных математических задач для подтверждения трансакций криптовалюты. Владельцы оборудования, которое первым справится с заданием, получает определенное количество вновь созданных Bitcoin.

Сложность задачи корректируется с целью гарантирования, что каждый блок транзакций обрабатывается на регулярной основе, а именно каждые 10 минут. В результате чем больше компьютеров соревнуются за Bitcoin, тем сложнее перед ними задачи. А это выливается в большее потребление электроэнергии. Некоторые крупнейшие так называемые «фермы» по производству криптовалюты размещены именно в Китае.