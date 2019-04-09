Мир не будет прежним: пользователям Windows разрешили вынимать флешку без "безопасного извлечения"

Опцию "безопасного извлечения" можно настроить специально, по умолчанию она отключена.

Пользователи Windows 10 могут извлекать внешние накопители без предварительного нажатия кнопки "безопасное извлечение".

Как говориться в сообщении Microsoft, в обновлении операционной системы под номером 1809 (вышло в октябре 2018 года) появилась функция "быстрое удаление", которая предотвращает повреждение флешек и внешних жестких дисков при внезапном извлечении устройства. Эта функция работает по умолчанию на всех компьютерах, получивших обновление.

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Теперь система будет держать подключенное внешнее USB-устройство в постоянной готовности к отключению, кроме моментов, когда копируется информация.

Опцию "безопасного извлечения" можно настроить специально, по умолчанию она отключена.

Microsoft начала использовать безопасный принцип работы с USB-драйверами еще в октябре 2018 года, только раньше об этом не уведомляла, отмечает The Verge.

Компания также принимала меры по защите драйверов от небезопасного извлечения носителей еще с запуска Windows 7, сказал изданию IT-эксперт Том Уоррен.

Ранее УНИАН сообщал, что пользователи операционной системы Windows 10 в прошлом году заявили о том, что после установки на компьютер октябрьского обновления, бесследно исчезли файлы, которые хранились на устройстве. В январе компания вновь запустила автоматическое обновление Windows 10 October 2018 Update для всех пользователей, после исправления проблемы.