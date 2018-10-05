Обновление Windows 10 удалило файлы с компьютеров пользователей

Пользователям советуют перенести свои файлы, которые хранятся в папке "Мои документы" в другую папку или другой логический диск.

Пользователи операционной системы Windows 10 заявили о том, что после установки на компьютер октябрьского обновления, бесследно исчезли файлы, которые хранились на устройстве.

Как сообщает zn.ua со ссылкой на MSPoweruser, пропали документы, фотографии и музыка.

Читайте такжеMicrosoft представила Office 2019

Отмечается, что файлы были удалены из папки "Мои документы". Предположительно, проблема связана со взаимодействием с сервисом OneDrive.

По словам пользователей, вернуть себе свои документы и файлы не помогает даже откат к предыдущей контрольной точке.

При этом пользователи советуют другим пользователям перенести свои файлы, которые хранятся в папке "Мои документы" в другую папку или другой логический диск.

Ранее УНИАН сообщал, что корпорация Microsoft "научила" операционную систему Windows 10 не прерывать произвольно работу пользователей ради установки обновлений. Пользователи операционной системы часто сталкивались с тем, что компьютер внезапно начинает перезагружаться, чтобы установить обновления. Перезагрузку можно временно отложить, но если пропустить нужный момент, приходится ждать, пока установятся все обновления и компьютер включится снова. Нередко из-за этого теряются несохраненные данные.