На Марсе обнаружили источник метана

Газ на соседней планете был обнаружен еще марсоходом Curiosity.

Поток метана, который на Марсе был зафиксирован еще Curiosity, может поступать из раскола в вечной мерзлоте, содержащей пузырьки газа. Вероятно, что определенные геологические события привели к расколу льда.

Как пишет The Guardian, это первый случай, когда ученым удалось обнаружить потенциальный источник метана на Марсе. Хотя эксперты до сих пор спорят, вообще ли метан имеет марсианское происхождение. Одни допускают, что газ попал на планету извне или вообще был привезен земным марсоходом.

Издание напоминает, что 16 июня 2013 года инструменты на борту Curiosity зафиксировали скачок метана в кратере Гейл. Марсоход приземлился в 150-километровой воронке в августе 2012 года. После того ученые заметили сезонные колебания в концентрации метана, которая росла и падала во время марсианского лета и зимы. Это породило подозрения, что газ на планете могут производить микробы под грунтовыми породами.

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Во время последнего исследования Марко Джиуранна и его коллеги из Национального института астрофизики в Риме использовали инструмент Европейского космического агентства под названием Mars Express на орбите соседней планеты, чтобы обнаружить больше доказательств метана на Марсе. В частности, ученые использовали планетарный фурье-спектрометр для поисков метана в кратере Гейл и возле него. Сканирование выявило метан только один раз в том же месте, где газ был зафиксирован Curiosity.

«Наше исследование – это первое независимое подтверждение выявленного метана. До этого все случаи фиксации метана на Марсе с орбиты или с помощью наземных телескопов, не были подтверждены независимыми наблюдениями», - пояснил Джиуранна.

В то время, как Curiosity оценил, что концентрация метана в кратере составляла 5,78 частиц на миллиард, Mars Express указал, что в атмосфере над кратером она составляет 15,5 частиц на миллиард.