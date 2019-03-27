Ученые впервые напрямую наблюдали за аналогом Юпитера за пределами Солнечной системы

Им удалось определить даже химический состав облаков на планете, расположенной на расстоянии более сотни световых лет от Земли.

Ученые соединили свет четырех телескопов, чтобы провести прямое наблюдение за планетой, расположенной за 129 световых лет от Земли. У «супер-Юпитера» обнаружили штормовую атмосферу с облаками в форме вихрей. При этом, удалось установить, что последние состоят из железа и кремния.

Как пишет Daily Star, обычно ученым приходится прибегать к непрямым методам, чтобы изучать экзопланеты и планеты за пределами Солнечной системы из-за слепящего света звезд рядом с ними. Но в этот раз была применена техника под названием «оптическая интерферометрия», которая позволила четырем разным телескопам работать, как один.

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В результате была построена система проектирования, достаточно чувствительная, чтобы отделить свет родительской звезды от того, который отражается от планеты. Сегодня человечеству известно о существовании 4 тысяч планет за пределами Солнечной системы, которые были открыты на протяжении последних 25 лет. Но ни одной из них ученые до сих пор не наблюдали напрямую. Теперь астрономы убеждены, что большинство звезд в галактике Млечный путь имеют на своей орбите хотя бы один мир.