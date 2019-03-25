Количество известных человечеству планет перевалило за 4 тысячи

Ученые объясняют, что это совершенно меняет наши представления о небе, которое теперь кажется не таким уж и звездным.

Огромный список зарегистрированных планет земного типа появился как следстве исследовательского бума, который стал возможным в последние 25 лет благодаря телескопам на Земле и на орбите. Он также доказывает то, насколько распространенным космическим объектом на самом деле являются планеты. Ведь почти каждая звезда в галактике Млечный путь держит возле себя как минимум один мир.

Как пишет BBC, еще 30 лет назад ученые не могли бы с уверенностью утверждать это. Однако, сегодня «Энциклопедия внесолнечных планет», которую наполняет Обсерватория Парижа, переступила отметку в 4 тысячи планет, о которых человечество знает сегодня наверняка.

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«Большая новость в том, что мы перешли от звездного неба к планетарному небу. Поскольку в космосе больше планет, чем звезд», - пояснила доктор Франсуаза Роке.

«А также в том, что планетарные системы характеризуются очень большим структурным многообразием. Поскольку они вращаются вокруг одной или двух звезд, или же вокруг других планет и без звезд вообще», - добавила она.

Архив экзопланет NASA отстает от парижской энциклопедии на 74 планеты. Но сейчас на рассмотрении американского космического агентства находятся 443 космических тела такого типа, которые NASA обнаружили с помощью телескопа Tess, запущенного в 2018 году на орбиту. Их статус подтвердят в ближайшее время. Также телескоп Kepler обнаружил еще 2423 объекта, которые могут оказаться планетами.