В Китае тестируют систему оплаты за проезд в метро с помощью распознавания лиц
17:13, 15 марта 2019Наука и IT
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Система сканирует лицо пассажира и автоматически списывает деньги с его счета.
Китай приспособил технологию распознавания лиц для оплаты проезда в метро / Photo credit: DeBit via Wikipedia
В метро китайского города Шэньчжэнь испытывают систему оплаты за проезд, основанную на технологии распознавания лиц.
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Как сообщает Tech in Asia, на одной из станций пассажиры вместо предъявления билета или сканирования QR-кода с помощью смартфона, могут дать отсканировать свое лицо у специальной панели. Плата за проезд будет автоматически списана с их счета.
В данный момент система работает в тестовом режиме. Ожидается, что в будущем технология позволит существенно повысить эффективность городской подземки.
Ранее сообщалось, что Китай планирует сделать свою космическую станцию, которая должна быть построена приблизительно к 2022 году, открытой для ученых всего мира.
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