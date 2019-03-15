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В Китае тестируют систему оплаты за проезд в метро с помощью распознавания лиц

17:13, 15 марта 2019
Наука и IT
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Китай приспособил технологию распознавания лиц для оплаты проезда в метро / Photo credit: DeBit via Wikipedia

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Как сообщает Tech in Asia, на одной из станций пассажиры вместо предъявления билета или сканирования QR-кода с помощью смартфона, могут дать отсканировать свое лицо у специальной панели. Плата за проезд будет автоматически списана с их счета.

В данный момент система работает в тестовом режиме. Ожидается, что в будущем технология позволит существенно повысить эффективность городской подземки.

Ранее сообщалось, что Китай планирует сделать свою космическую станцию, которая должна быть построена приблизительно к 2022 году, открытой для ученых всего мира.

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Теги: #Китай#метро