Китай строит космическую станцию будущего

Китай планирует сделать свою космическую станцию, которая должна быть построена приблизительно к 2022 году, открытой для ученых всего мира.

Как передает Сиьхуа, об этом заявил научный сотрудник Китайского объединения космических технологий на Глобальной конференции по исследованию космоса в Пекине, пишет Телеграф.

«Канцелярия программы пилотируемых космических полетов подписала с Управлением ООН по вопросам космического пространства стратегическое рамочное соглашение, согласно которому ученые стран-членов ООН смогут посещать космическую станцию Китая», — сообщил он.

По этому соглашению страны-члены ООН, и в особенности развивающиеся страны, будут иметь возможность проводить научно-технические эксперименты.

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Первый ключевой модуль космической станции Китая будет запущен в 2019 году, в дальнейшем также планируются запуски двух экспериментальных модулей, указал первый космонавт Китая, заместитель руководителя Канцелярии программы пилотируемых космических полетов КНР Ян Ливэй. По его словам, станция позволит космонавтам оставаться в космосе до 6 месяцев.

Космическая станция Китая будет состоять из трех частей: основного модуля и двух лабораторных, каждый из которых будет весить 20 тонн. Предполагается, что станция проработает на орбите не менее десяти лет.