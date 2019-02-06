Ученые нашли USB-флешку в экскрементах морского льва

К удивлению исследователей, носитель памяти был в рабочем состоянии и на нем были записаны фото морского льва.

Во время обычного анализа кала морского льва ученые из Национального института исследования воды и атмосферы (NIWA) обнаружили кое-что, что они не ожидали найти в кишечном тракте животного. Это была USB-флешка.

Очистив ее и оставив на несколько недель обсохнуть, исследователи попытались включить накопитель памяти, чтобы посмотреть, есть ли на нем хоть какая-то информация. Ведь он «был в относительно хорошем состоянии, учитывая то, где он побывал», - пишет Newsweek.

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На удивление ученых, флешка заработала. И по иронии судьбы на ней они нашли фотографии морского льва. Исследователи NIWA опубликовали на своей странице в Twitter видео о флешке и спросили у пользователей, не узнает ли кто-то из них свои материалы. На снимках два морских льва резвятся в воде перед голубым каяком. Фото сделаны с борта лодки.

Если владелец флешки найдется и захочет ее вернуть, ученым придется собрать новые образцы кала морского льва, чтобы продолжить свои исследования.

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«Чем больше мы узнаем об этих морских существах, тем больше мы можем быть уверенными, что с ними все в порядке. Очень тревожит тот факт, что эти прекрасные морские животные носят в себе пластик вроде этого», - сказала Джоди Уоррен, которая обнаружила флешку.