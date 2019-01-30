Искусственный интеллект научили «читать мысли»

Нейросеть американских ученых способна эффективно анализировать активность человеческого мозга.

Ученые Колумбийского университета (США) успешно применили нейросети для распознавания слов по активности мозга.

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Как сообщает Naked science, статья о достижении была опубликована в журнале Scientific Reports.

Авторы проводили эксперименты с пятью добровольцами, направленными на хирургическую операцию в связи с тяжелыми приступами эпилепсии. В кору мозга помещался массив микроэлектродов, которые регистрировали активность нейронов в течение получаса, пока человеку зачитывали короткие тексты.

Собранные данные специалисты использовали для обучения искусственного интеллекта (ИИ).

Демонстрируя свой ИИ, ученые проигрывали тем же добровольцам записи счета от нуля до девяти. Нейросеть анализировала связанную с этим активность мозга и через синтезатор голоса воспроизводила исходное слово.

Профессор Ним Месгарани отметил, что результативность воспроизведения составила 75% - гораздо выше, чем это удавалось до сих пор.

Специалисты хотят научить ИИ распознавать более сложные слова и сочетания.

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