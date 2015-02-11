Apple подтвердила свое звание самой дорогой компании мира
Apple стала первой американской компанией, чья капитализация на закрытии торгов превысила 700 миллиардов долларов, и тем самым подтвердила свое звание самой дорогой компании мира.
Об этом свидетельствуют данные биржи Nasdaq.
На закрытии торгов во вторник, 10 февраля, стоимость акций Apple составила 122,02 доллара. Это позволяет оценить ее рыночную капитализацию в 710,7 миллиарда долларов. До сих пор ни одной публичной компании США не удавалось пробить отметку в 700 миллиардов долларов по капитализации, пишет Lenta.ru.
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Нынешняя оценка бизнеса Apple примерно вдвое опережает Google, в 8 раз — McDonald's и в 24 раза — Twitter. Ближайший преследователь среди самых дорогих компаний США — нефтяной гигант Exxon Mobil — оценивается в 384 миллиарда долларов.
С момента первичного публичного размещения акций Apple на бирже в декабре 1980 года рыночная стоимость компании выросла более чем на 50 600 процентов.
Ранее Apple отчиталась о рекордной прибыли в 18 миллиардов долларов за квартал, который завершился в конце декабря 2014 года. Компании удалось реализовать за три месяца около 74,5 миллиона iPhone.