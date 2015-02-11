Apple подтвердила свое звание самой дорогой компании мира

Об этом свидетельствуют данные биржи Nasdaq.

На закрытии торгов во вторник, 10 февраля, стоимость акций Apple составила 122,02 доллара. Это позволяет оценить ее рыночную капитализацию в 710,7 миллиарда долларов. До сих пор ни одной публичной компании США не удавалось пробить отметку в 700 миллиардов долларов по капитализации, пишет Lenta.ru.

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Нынешняя оценка бизнеса Apple примерно вдвое опережает Google, в 8 раз — McDonald's и в 24 раза — Twitter. Ближайший преследователь среди самых дорогих компаний США — нефтяной гигант Exxon Mobil — оценивается в 384 миллиарда долларов.

С момента первичного публичного размещения акций Apple на бирже в декабре 1980 года рыночная стоимость компании выросла более чем на 50 600 процентов.

Ранее Apple отчиталась о рекордной прибыли в 18 миллиардов долларов за квартал, который завершился в конце декабря 2014 года. Компании удалось реализовать за три месяца около 74,5 миллиона iPhone.