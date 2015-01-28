В Apple сообщили о рекордных доходах

По мнению аналитиков компании, это результат выхода на рынок iPhone-6, которых в последнем квартале 2014 года было продано в мире 74 млн штук, сообщает Би-би-си.

Особенным спросом iPhone-6 пользуется в Китае; там продажи выросли на 70% в сравнении с тем же периодом 2013 года. Глава Apple Тим Кук сказал, что спрос на телефоны был "ошеломительным".

В то же время продажи планшетов iPad продолжают падать - на 18% по сравнению с тем же периодом в прошлом году.

Читайте такжеApple запретила продажу своей продукции в КрымуЦены на акции компании Apple подскочили на 5% перед закрытием торгов в США во вторник.

Между тем, умные часы Apple Watch поступят в продажу в апреле.