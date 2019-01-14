Грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС
09:03, 14 января 2019Наука и IT
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Dragon доставил на станцию более 2,5 тонны грузов.
Это был уже 16-й полет грузового корабля к МКС \ @SpaceX
Грузовой космический корабль Dragon американской компании SpaceX отстыковался от Международной космической станции (МКС).
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Как ожидается, спустя пять часов корабль войдет в земную атмосферу. Корабль должен приводниться в Тихом океане сегодня утром, сообщила SpaceX в Twitter.
Dragon пристыковался к МКС 8 декабря. Стыковка удалась со второй попытки - первый раз оказался неудачным из-за перебоев со связью. Dragon доставил на станцию более 2,5 тонны грузов, в том числе продукты питания и материалы для научных экспериментов. Это был уже 16-й полет грузового корабля к МКС.
Good splashdown of Dragon confirmed, completing SpaceX’s fourth resupply mission to and from the @Space_Station with a flight-proven spacecraft.— SpaceX (@SpaceX) 14 января 2019 г.
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