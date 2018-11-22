Назначена дата тестового беспилотного запуска нового Dragon к МКС
Первый демонстративной беспилотный полет нового космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции состоится 7 января следующего года.
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Как сообщили в NASA, первый запуск корабля с экипажем запланирован на июнь.
SpaceX сейчас обеспечивает доставку грузов на МКС космическим грузовым кораблем Dragon.
Crew Dragon разработали специально для доставки на станцию членов экспедиций.
В миссии NASA по пилотируемым полетам к МКС также участвует Boeing. Запуски пилотируемого транспортного космического корабля CST-100 Starliner без экипажа и с ним планируют провести в марте и августе 2019 года соответственно.
В настоящее время экипажи на МКС доставляет только «Роскосмос» кораблями «Союз» с космодрома «Байконур» (Казахстан).