цей матеріал доступний українською

4 тысячи шведов вживили под кожу чипы, которые заменяют пластиковые карты (видео)

11:15, 27 декабря 2018
Наука и IT
354 0

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеПрограммист из РФ вживил себе в грудь компас

Сейчас микросхемы имплантировали уже 4 тысячи шведов. Чип может заменить любые карты - кредитные или транспортные, абонементы в спортзал и пропуска на работу.

Чаще всего вживляют его между большим и указательным пальцем. А дальше руку, так же, как и обычную пластиковую карточку, прикладывают к считывателю.

Чипы сейчас беспокоят микробиологов - те предупреждают, что микросхема может занести инфекцию и вызвать реакцию иммунной системы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Швеция