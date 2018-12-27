4 тысячи шведов вживили под кожу чипы, которые заменяют пластиковые карты (видео)

Чип может заменить любые карты.

В Швеции набирает обороты тренд будущего: граждане вживляют чипы под кожу, чтобы отказаться от пластиковых карт.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеПрограммист из РФ вживил себе в грудь компас

Сейчас микросхемы имплантировали уже 4 тысячи шведов. Чип может заменить любые карты - кредитные или транспортные, абонементы в спортзал и пропуска на работу.

Чаще всего вживляют его между большим и указательным пальцем. А дальше руку, так же, как и обычную пластиковую карточку, прикладывают к считывателю.

Чипы сейчас беспокоят микробиологов - те предупреждают, что микросхема может занести инфекцию и вызвать реакцию иммунной системы.