4 тысячи шведов вживили под кожу чипы, которые заменяют пластиковые карты (видео)
11:15, 27 декабря 2018Наука и IT
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Чип может заменить любые карты.
4 тысячи шведов вживили под кожу чипы, которые заменяют пластиковые карты
В Швеции набирает обороты тренд будущего: граждане вживляют чипы под кожу, чтобы отказаться от пластиковых карт.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Сейчас микросхемы имплантировали уже 4 тысячи шведов. Чип может заменить любые карты - кредитные или транспортные, абонементы в спортзал и пропуска на работу.
Чаще всего вживляют его между большим и указательным пальцем. А дальше руку, так же, как и обычную пластиковую карточку, прикладывают к считывателю.
Чипы сейчас беспокоят микробиологов - те предупреждают, что микросхема может занести инфекцию и вызвать реакцию иммунной системы.
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