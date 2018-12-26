Как выбрать планшет?

Совсем недавно планшеты были предназначены лишь для просмотра контента, но сейчас они могут многое.

Для эффективной учебы школьнику или студенту понадобится компьютер, ноутбук или планшет. Последний вариант наиболее практичный, так как занимает минимум места. Это значит, что ученику всегда доступны все просторы интернета на экране компактного устройства.

Параметры устройства

Совсем недавно планшеты были предназначены лишь для просмотра контента, но сейчас они могут многое. Гаджет обычно имеет экран в пределах 7-10 дюймов. Это не намного больше дисплея смартфона, но меньше экрана ноутбука. С помощью такого дисплея можно:

● читать литературу;

● просматривать учебное видео;

● изучать отсканированные документы;

● рассматривать различные таблицы, графики и многое другое.

За счет того, что корпус монолитный, гаджет в разы удобнее ноутбука. Кроме того, он гораздо легче портативного компьютера. При этом по производительности гаджеты находятся примерно на одном уровне. Для учебы слишком мощного устройства не требуется: достаточно 1, а еще лучше 2 ГБ оперативной памяти и 256-500 ГБ постоянной.

Создание файлов на планшете

Несмотря на то, что управление устройством осуществляется через сенсорный экран, к планшету можно подключать и внешние манипуляторы. Вводить тексты гораздо удобнее через клавиатуру. Естественно, пользоваться клавиатурой удобнее в домашних условиях, а в школе или институте использовать ввод чрез клавиатуру на экране.

Планшеты умеют не только создавать тексты: гаджеты оборудованы камерой, позволяющей фотографировать документы, снимать видео. При выборе устройства стоит уделить особое внимание методам обмена информацией. Например, он должен уметь обмениваться файлами с другими гаджетами по блютуз. Для получения данных из всемирной сети используются Wi-Fi-модуль или 3G-соединение.

Важно, чтобы гаджет имел несколько способов поучения данных, чтобы использовать его в любом месте. Современный планшет — это важнейший прибор для ученика или студента, позволяющий получить необходимую информацию во время учебы.