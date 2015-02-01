США запустили спутник, который будет определять влажность почвы из космоса

Старт ракеты-носителя "Дельта-2", которая вывела аппарат на орбиту, состоялся в 6 часов 23 минуты по местному времени с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии, передает ТАСС.

Как сообщило НАСА, спутник успешно вышел на заданную орбиту, раскрыл солнечные батареи и развернул их в сторону Солнца. По словам специалистов, связь с аппаратом установлена, "первичные телеметрические данные показали, что с ним все нормально".

Это первый запуск научного спутника НАСА в нынешнем году. Он был запланирован еще на 29 января, но дважды переносился на сутки. Сначала его пришлось отложить из-за слишком сильного ветра в верхних слоях атмосферы, а затем - из-за небольших технических проблем с ракетой-носителем.

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Американские ученые рассчитывают, что данные, которые сможет передавать на Землю новый спутник, будут иметь важное значение для сельского хозяйства и метеорологии. По словам руководителя этого проекта в научном управлении НАСА Кристин Бонниксен, "такая информация поможет в составлении прогнозов погоды и предсказании различных стихийных бедствий, включая засухи и наводнения".

Кроме того, сказала эксперт, "замеры влажности почвы позволят расширить наше представление о формировании климата", в том числе, о процессе круговорота воды и его связи с энергетическим и тепловым обменом на Земле.

Как рассказал сотрудник Лаборатории реактивного движения в Пассадине Кент Келлог, с помощью своих приборов спутник будет "заглядывать" из космоса вглубь почвы на 5 см и измерять уровень ее влажности.