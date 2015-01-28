Астрономы нашли древнюю солнечную систему с 5 землеподобными планетами

Об этом говорится в статье ученых в Astrophysical Journal, передаж ТСН со ссылкой на ABC News.

"Мы показали, что планеты размером с Землю формировались на протяжении большей части 13,8 миллиарда лет, которые существует наша Вселенная. Это оставляет возможность того, что в нашей галактике могла или может существовать древняя жизнь", - пишет Тьяго Кампанте (Tiago Campante) из университета Бирмингэма.

Данная звездная система, Kepler-444, является уникальной сразу по нескольким причинам.

Во-первых, она стала самой близкой к Земле "семьей" из сразу нескольких планет. По оценкам ученых, она находится всего в 117 световых годах от Земли и центральное светило Kepler-444 можно увидеть даже в бинокль.

Во-вторых, она является чрезвычайно сложной и интересной с астрономической точки зрения. В Kepler-444, кроме центральной звезды, живет пять планет и еще два небольших светила - красных карлика, расположенных на большом расстоянии от центра системы, которые осуществляют один оборот вокруг нее за 430 лет.

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Однако главной необычной чертой Kepler-444 является возраст звезды и окружающих ее планет. Данные, собранные во время наблюдений в ее недрах, показывают, что центральное светило этой системы, похожее по своим размерам и физическим характеристикам на уменьшенную копию Солнца. По расчетам авторов статьи, ее возраст составляет 11,2 миллиарда лет.

Сами планеты, судя по их диаметру, относятся к числу относительно небольших землеподобных планет, похожих по своим размерам и физическим свойствам на Марс, Меркурий или другие небольшие каменистые небесные тела.

Как отмечают ученые, жизнь на них существовать не может - все эти планеты расположены очень близко к светилу и совершают оборот вокруг него за 4-9 дней, из-за чего на их поверхности будут царить чрезвычайно высокие температуры.

Тем не менее, существование этих планет доказывает возможность того, что планеты, похожие на Землю, могли формироваться в первые эпохи существования Вселенной. Ученые так же не исключают, что система Kepler-444 могла возникнуть за пределами нашей галактики.