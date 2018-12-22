Телескопы NASA сфотографировали самую яркую комету 2018 года

Внутренняя часть кометной комы обычно недоступна для обзора с Земли, и лишь близкий пролет кометы 46P позволил астрономам детально изучить ее.

Комета 46P/Wirtanen приблизилась к Земле 16 декабря, находясь на расстоянии почти 12 миллионов километров - в 30 раз дальше, чем Луна. Несмотря на свой статус самой яркой кометы 2018 года, 46P едва заметна невооруженным глазом, поэтому ученым помогли сразу несколько телескопов.

Космический телескоп NASA Hubble сфотографировал комету 46P/Wirtanen 13 декабря, когда она находилась на расстоянии почти 12 миллионов километров от Земли, передает Naked Science.

На этом изображении ядро кометы скрыто в центре нечеткого свечения комы кометы. Кома - это облако газа и пыли, которое комета выбрасывает при прохождении через внутреннюю Солнечную систему из-за нагрева от Солнца. Для создания составного изображения синий цвет был применен к изображениям в оттенках серого с высоким разрешением, полученным с космического аппарата WFC3.

Читайте такжеУченые рассказали, что успел сделать телескоп "Кеплер"

Внутренняя часть кометной комы обычно недоступна для обзора с Земли, и лишь близкий пролет кометы 46P позволил астрономам детально изучить ее. В результате наблюдений астрономы пришли к выводу, что внутренняя часть комы наблюдаемой кометы имеет диффузную и немного асимметричную структуру, в то время как ее внешняя часть слишком разрежена, что делает ее непригодной для детальных наблюдений.

Стратосферная обсерватория NASA инфракрасной астрономии (SOFIA) сделала снимок кометы 16 и 17 декабря, пролетая на высоте 12 километров. Так как кометы и астероиды могут быть источником воды, цель станции - изучить химические отпечатки различных типов водорода в воде кометы, что поможет ученым узнать о происхождении и истории воды в Солнечной системе, включая океаны Земли. Изображение SOFIA было получено с помощью камеры наведения видимого света телескопа с использованием оранжевого фильтра, чтобы показать интенсивность света относительно других объектов.

Астрономы-любители тоже смогут найти комету на звездном небе: сейчас она находится около созвездия Тельца, хотя дополнительный свет, исходящий от Луны, может затруднить ее наблюдение. Диаграммы поиска и другая информация доступны на веб-сайте. Комета 46P/Wirtanen совершает оборот вокруг Солнца каждые 5,4 года, что намного быстрее, чем знаменитая комета Галлея, однако большинство ее пролетов через внутреннюю часть Солнечной системы проходят намного дальше от Земли, что особенно выделяет случай, наблюдаемый в этом году.