Первый европейский Hyperloop построят в Швейцарии

Строительство трехкилометровой трассы планируют начать во второй половине 2019 года.

Швейцария получит первый в Европе испытательный трек Hyperloop, при помощи которого проведут исследования в области сверхскоростного вакуумного наземного транспорта.

Об этом сообщает The Local.

Проект реализуют в коммуне Колломбей-Мураз кантона Вале. Он находится в ведении некоммерческого исследовательского учреждения EuroTube в партнерстве со Швейцарскими федеральными железными дорогами (SBB).

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Строительство трехкилометровой трассы планируют начать во второй половине 2019 года. Отмечается, что испытательный трек для перевозки грузов будет похож на большую вакуумную трубу. Теоретически капсулы в трубе смогут перемещаться со скоростью до 1100 км в час, но максимальная скорость в швейцарском Hyperloop будет 900 км в час.

Авторы проекта отмечают, что вакуумные условия в трубе позволяют перемещаться не только очень быстро, но и весьма энергоэффективно. Концепция транспорта с воздушным давлением стала популярной с тех пор, как предприниматель и изобретатель Илон Маск разработал концепцию Hyperloop Alpha для сверхбыстрого поезда с вакуумной и магнитной левитацией.

Маск и его инженеры опубликовали документацию о том, как проект может работать, а потом попросили других исследователей развить эту идею. Так, вдохновленный идеями Маска студент из Швейцарии спроектировал подводный поезд, который будет курсировать со скоростью 500 км/ч и соединит Лозанну и Женеву.

Как сообщал УНИАН, первая линия вакуумного поезда по технологии Hyperloop может быть запущена в Украине в ближайшие 5 лет. Об этом летом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.