SpaceX разрешили вывести на орбиту почти 12 тысяч спутников для создания глобального интернета

Документ, выданный комиссией связи США, разрешает SpaceX разместить новую партию спутников на орбите высотой 340 километров.

Федеральная комиссия связи США выдала американской компании SpaceX разрешение вывести на орбиту и начать эксплуатацию 7518 спутников связи, которые будут использоваться для обеспечения глобального интернет-покрытия.

В марте SpaceX получила разрешение разместить на земной орбите 4425 спутников связи. Таким образом, компания теперь может запустить 11943 космических аппарата, которые станут частью сети Starlink, пишет N+1 со ссылкой на Aviation Week.

Документ, выданный комиссией связи, разрешает SpaceX разместить новую партию спутников на орбите высотой 340 километров, на 68 километров ниже орбиты Международной космической станции.

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Новые аппараты должны будут работать в V-диапазоне частот (40-75 гигагерц). Это мало используемый диапазон. Спутникам, на запуск которых SpaceX получила разрешение в марте прошлого года, можно будет вести вещание в Ku- и Ka-диапазонах частот (от 12 до 18 гигагерц и от 26,5 до 40 гигагерц соответственно). Эти аппараты планировалось разместить в 83 орбитальных плоскостях на высотах от 1110 до 1325 километров.

В феврале текущего года SpaceX запустила первые два своих интернет-спутника Microsat-2a и Microsat-2b. На них проходит испытание оборудование, которое позволит создать спутниковую сеть для глобального интернет-покрытия. Спутники будут обмениваться данными как между собой, так и с терминалами на Земле. С этих терминалов уже интернет будет раздаваться операторами конечным пользователям.

Помимо SpaceX, созданием группировки интернет-спутников планирует заняться корейская компания Samsung, британский консорциум OneWeb и компания по разработке беспроводных систем связи Qualcomm.