НАСА показало новую фотографию карликовой планеты Церера

10:30, 20 января 2015
Наука и IT
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Космический аппарат НАСА Dawn получил новый снимок карликовой планеты Церера.

REID WISEMAN—NASA

Об этом сообщается на сайте агентства, где он представлен в обработанном виде, передает Lenta.ru.

На изображении видны участки, которые похожи на кратеры. Dawn наблюдал Цереру в течение часа 13 января 2015 года, находясь на расстоянии 383 тысяч километров от нее.

NASA / JPL-Caltech / UCLA / MPS / DLR / IDA

Разрешение картинки, представленной НАСА, равняется 27 пикселам (по горизонтали). Это в три раза больше, чем разрешение фотографий, полученных Dawn в начале декабря 2014 года. Изображение, представленное НАСА, получено при помощи обработки фотографий, сделанных Dawn в видимом и инфракрасном диапазонах.

В дальнейшем аппарат продолжит наблюдение за Церерой. С его помощью НАСА, как ожидается, представит новые снимки карликовой планеты.

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Основная цель миссии Dawn заключается в исследовании карликовой планеты Церера и астероида Веста. Зонд запущен 27 сентября 2007 года с помощью ракеты-носителя Delta 2 с космодрома на мысе Канаверал. Стоимость проекта составляет 466 миллионов долларов.

Церера находится в астероидном поясе между орбитами Марса и Юпитера. Карликовая планета была открыта в 1801 году итальянцем Джузеппе Пьяцци и получила свое название в честь древнеримской богини плодородия.

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